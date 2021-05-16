Konya'da evin su sayacını sökmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
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Konya'da evin su sayacını sökmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Konya'da evin su sayacını sökmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'da bir evin su sayacını sökmeye çalışan kişi, suçüstü yakalandı.

Konya'da bir evin su sayacını sökmeye çalışan kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, otomobille gelen şüpheli kişinin bir evin su sayacını sökmeye çalıştığı yönünde polise ihbarda bulundu.

Kısa sürede bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan A'yı (24) sayacı sökmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin daha önce bağ evlerinden, belediyeye ait park ve bahçelerden su sayaçları çaldığı, bu şekilde 82 farklı olaya karıştığı belirlendi.

Emniyete götürülen Hasan A'nın, "Çaldığım su sayaçlarını hurdacıya satarak cep harçlığımı çıkartıyorum. Bugün de bayram haftası olduğu için evlerde kimsenin olmayacağını düşündüm. Sayacı sökerken yakalandım." dediği öğrenildi.

Zanlı Hasan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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