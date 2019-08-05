Konya'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalıhüyük İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Mahalle'deki bir evin kalorifer kazanının bulunduğu odaya yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.

Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

Evde yılanı fark eden Havvana Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşya almak için kalorifer kazanının bulunduğu odaya girdiğinde yılanı görünce çok korktuğunu belirterek, "Dışarıya çıkarak hemen itfaiyeye haber verdim. Sonra ekipler geldiler ve yılanı çıkardılar." dedi.

Kaynak: AA