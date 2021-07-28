Konya'da evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alhan mahallesinde ikamet eden Y.Y, 6 bin lira, 7 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 1 adet altın künye, 1 adet adına faturalı kuru sıkı tabanca ve adına ruhsatlı 1 adet yivsiz av tüfeğinin çalınması üzerine Jandarmaya başvurdu.

İhbarın ardından çalışma başlatan Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri 19 yaşındaki M.G'yi yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay