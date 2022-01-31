Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsızlık zanlısı eğlencede yakalandı - Haberler
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Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsızlık zanlısı eğlencede yakalandı

AA, Abdullah Doğan - Güncel
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Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsızlık zanlısı eğlencede yakalandı

Konya'da evden 290 bin lira çaldığı ileri sürülen şüpheli, 18 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'da evden 290 bin lira çaldığı ileri sürülen şüpheli, 18 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki toplam 18 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Kadın hırsızlık zanlısı M.S, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir iş yerinde eğlenirken gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Konya, Güncel, Haber

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