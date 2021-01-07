Konya'da, evde sahte içki üretimine 1 gözaltı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma operasyonunda sahte içki üreten Murat D. gözaltına alınırken, evde litrelerce sahte rakı ve anason bulundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma operasyonunda sahte içki üreten Murat D. gözaltına alınırken, evde litrelerce sahte rakı ve anason bulundu.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazlık Mahallesi'nde yaşayan Murat D.'nin, evinde sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 adet 70'lik, 3 adet 50'lik sahte rakı, 1 adet 250'lik anason ile 6,5 litre bidon ve pet şişe içinde sahte rakı ele geçirdi. Operasyon kapsamında Murat D., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA