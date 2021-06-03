Konya'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Konya'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Harmanyazı Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına aldıktan sonra kullanılamaz hale gelen eve giren itfaiye ekipleri, ikinci katta bulunan Nadi Er'i (44) yaralı olarak çıkardı.

Dumandan zehirlendiği anlaşılan ve 112 Acil Servis ekiplerince Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Seda Sayan Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:03:35. #1.14#

title