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Konya'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde hayvancılık yapan ailenin yaşadığı çiftlik içerisindeki tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde hayvancılık yapan ailenin yaşadığı çiftlik içerisindeki tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kulu ilçesi Dinek Mahallesi yakınında bulunan bir çiftlik içerisindeki tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hayvancılık yapan H.H.C. ailesi ile birlikte evde bulunduğu sırada dumanı fark ederek oturma odasını kontrol ettiğinde televizyonun ahşap zemine düştüğünü ve yanmaya başladığı gördü. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken maddi zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Konya'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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