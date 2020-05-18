Konya'da ev yangını Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Çağlayan mahallesinde çıkan yangın sonucu bir evde maddi hasar oluştu.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Çağlayan mahallesinde çıkan yangın sonucu bir evde maddi hasar oluştu.

Bozkır ilçesi Çağlayan mahallesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır İtfaiye Amirliği Ekipleri ve Bozkır Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında evde madd hasar oluştu.

Bozkır Belediyesinden yangınla ilgili yapılan açıklamada "Bozkır Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Belediye olarak mağdur ailelerimize imkanlarımızı seferber edeceğiz. Mahallemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

Kaynak: AA