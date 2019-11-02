Konya'da ev yangını

02.11.2019 13:03

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Yunak ilçesi Turgut Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yangına müdahale edildi. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA