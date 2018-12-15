Konya'da etli ekmeğe rakip 'Recai'

Konya'nın meşhur yöresel yiyeceği olan kıyma ve pideden yapılan etli ekmeğe, pide, küflü peynir ve zırhla doğranmış dana etinden yapılan 'Recai' adı verilen hamurlu yiyecek, rakip oldu. 30 yıllık etli ekmek ustası İsmail Küçüker, Konya'nın yeni gözdesi 'Recai'nin isim patentini aldıklarını söyledi.

Konya'da 30 yıldır işletmecilik yapan İsmail Küçüker'in yöresel küflü peynir ve zırhlanmış kuşbaşı etin karışımıyla hazırladığı 'Recai' böreği, meşhur etli ekmeğe rakip olarak görülüyor. Küçüker, ismini, Recai adlı bir kişiden aldığı belirtilen böreğin hikayesini şöyle anlattı

Recai böreğini, bizim yöresel Konya peynirimiz yeşil peşnir veya bilinen adıyla küflü peynirle yapıyoruz. Eski Konyalı bir Recai amcamız vardı. Konya'nın merkezi olarak bilinen Mevlana Meydanı'nda Kadınlar Pazarı'ndan küflü peyniri alır, kasaptan da zırhlanmış eti aldıktan sonra fırına gider, kendine özel bir börek yaptırırmış. Bu gittiği fırın hep aynı fırın olduğu için, fırıncılar dermiş ki; 'Recai amca geldi. Recai amcanın böreğini yapın' derlermiş, ismi buradan geliyor. Gerçekten güzel, lezzetli bir börek. Yöresel peynir, terbiyelenmiş, zırhlanmış etten oluyor. Mayalı hamurla birlikte ateşle buluşmasından çıkan lezzete Recai deniyor dedi.

ETLİ EKMEĞİ GEÇECEK

Recai böreğinin Konya'nın meşhur etli ekmeğini geçeceğini de belirten Küçüker, İsmi farklı olduğu için böreği andırmadığı için herkes şaşırıyor. Yerli yabancı herkes beğeniyor. Konya'da da çığır açtık. Konya'nın etli ekmeği vardı. Biz bunu gelenekselleştirdik yöresel ürünümüzü önce Konya'ya tanıttık şimdi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Etli ekmekle yarışıyor, etli ekmeği geçecek diye konuştu.

PATENTİNİ ALDIK

Recai isminin 5 yıl önce patentini aldıklarını belirten İsmail Küçüker, Recai böreğinin 5 yıl önce patentini aldık. İsim hakkı bizde. Sadece bizde yapılıyor. Başka kimse yapamaz. Şehir dışından istekler geliyor. Ankara, İstanbul gibi yerlerden duyuldukça isteniyor. Paket istiyorlar. Biz de soğutup, paketler halinde gönderiyoruz. Bütün herkesi Recai böreğini tatmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu.