Konya'da eşya yüklü otomobilin arka kapısı açık haldeki yolculuğu kamerada

Konya'da arka koltuğuna eşya yüklenen otomobilin, arka kapısı açık halde trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Konya'da arka koltuğuna eşya yüklenen otomobilin, arka kapısı açık halde trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde, tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde seyir halindeki bir otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Arka koltuğuna beyaz eşya yerleştirilen otomobilin, eşyanın bir kısmının dışarıda kalması nedeniyle arka kapısı açık halde gittiğini gören sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi. Tam kapanma yasağından muaf olup olmadığı bilinmeyen sürücünün, eşyanın yarısı dışarıda ve aracının kapısı açık halde trafikte gitmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Otomobilin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde arka koltuğa yerleştirilen eşyanın yarısının dışarıda olduğu ve otomobilin kapısı açık halde gittiği görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı