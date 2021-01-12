Konya'da eski karısıyla erkek arkadaşını öldüren sanık yargılanıyor

Konya'da, eski karısıyla erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık emekli polis memuru Mehmet Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) oluşan teknik problem nedeniyle sanık Güzel katılamadı.

Duruşmaya katılan maktul Hediye İnanç'ın annesi Akile İnanç, şikayetçi olduğu sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İnanç'ın avukatı Musa Doğan, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, eylemi nedeniyle "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Doğan, maktul Hediye İnanç'ın, "sanıkla zoraki bir yaşam içerisinde olduğu ve ondan kurtulmak istediğinin" tanık beyanlarıyla net bir şekilde ortada olduğunu savundu.

İddia makamı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebinin kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki bir iş yerinde, 21 Aralık 2018'de Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatmış, şüpheli Mehmet Güzel'i gözaltına almıştı.

Polis olarak görev yaparken psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce malulen emekli edildiği öğrenilen Güzel'in ilk ifadesinde, "Boşandığım eşimin bir iş yerine girdiğini gördüm. Kepenkleri kapalı olan iş yerine ben de girdim. İçeride tartışmaya başladık. Semi Oğuz bana sandalye fırlattı. İkisini de bıçaklayıp kaçtım." dediği öğrenilmişti.

Tutuklanan Güzel hakkında, "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin