Konya'da eski eşiyle erkek arkadaşını öldüren sanık yargılanıyor

Konya'da eski eşiyle, yanındaki erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık emekli polis memuru Mehmet Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

Konya'da eski eşiyle, yanındaki erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık emekli polis memuru Mehmet Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) oluşan teknik problem nedeniyle sanık Güzel katılamadı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan M.A, maktul Hediye İnanç'ı, maktul Semi Oğuz Deniz'i ve sanık Güzel'i tanıdığını söyledi.

Hediye İnanç ve Mehmet Güzel'in 2011 yılında boşanıp ayrı yaşamaya başladıklarını ancak son zamanlarda birlikte bir işletme sahibi olduklarını belirten M.A, şunları kaydetti:

"Hediye benim hem geçmişten arkadaşım hem de iş ortağımdı. 3 kreş şubemiz vardı, dördüncü kreşi de Hediye ve Mehmet beraber işletiyorlardı. Mehmet bey emekli olduktan sonra Ankara'dan Konya'ya geldi ve son 1-1,5 yıl birlikte yaşadılar. Nikahsız yaşadıkları dönem bir de çocuk sahibi oldular. Hediye hanım kapıdan kovuyordu, Mehmet bey bacadan giriyordu. Hediye hanım birlikte yaşamak istemiyordu."

Hediye İnanç ve Güzel'in sık sık tartıştığını ve bazı tartışmalara şahit olduğunu anlatan M.A, "Hediye Hanım'ın maktul Oğuz beyle duygusal bir arkadaşlığı vardı. Mehmet bey telefonuna kurduğu bir programla bütün mesajlaşmalarını takip etmiş. Mehmet bey Oğuz beyden haberdar olunca kavga etmişler. Hediye hanım ilişkisinin varlığını kabul etti, Mehmet beyi istemediğini, gitmesi gerektiğini defalarca ifade etti." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Z.Ü. de Hediye İnanç'ın iş yerinde çalıştığını, maktullerin arasında duygusal bir ilişki olduğunu bildiğini anlattı.

Hediye İnanç'ın, Mehmet Güzel'i kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını dile getiren Z.Ü, "Hediye hanım sürekli anlatıyordu tartışmalarını. Karakola gittiğini, uzaklaştırma kararı aldığını söylüyordu." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Azem Kaya, tanık ifadelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia etti.

Müşteki avukatı Musa Doğan ise anlatımlarda hayatın olağan akışına aykırı bir şey olmadığını savunarak, "Tanık anlatımlarından anlaşılan tek durum, maktul Hediye'nin, sanıkla zoraki bir yaşam içerisinde olduğu, ondan kurtulmak istediği ve maktul Semih'i sevdiği yönündedir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki bir iş yerinde 21 Aralık 2018'de Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatmış, şüpheli Mehmet Güzel'i gözaltına almıştı.

Polis olarak görev yaparken psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce malulen emekli edildiği öğrenilen Güzel'in ilk ifadesinde, "Boşandığım eşimin bir iş yerine girdiğini gördüm. Kepenkleri kapalı olan iş yerine ben de girdim. İçeride tartışmaya başladık. Semi Oğuz bana sandalye fırlattı. İkisini de bıçaklayıp kaçtım." dediği öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin