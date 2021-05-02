Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'da dün eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Konya'da dün eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Karatay ilçesinde eşi Tuba M'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra 2 yaşındaki kızı G.M'yi kaçıran Ramazan M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dün Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta eşinin kaldığı eve balkondan giren Ramazan M. (22), eşi Tuba M'yi (23) bıçakla ağır yaralamış, kızı G.M'yi de alarak olay yerinden kaçmıştı.

Tuba M, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, zanlının kaçırdığı kızının sağlık kontrolü sonrasında aile yakınlarına teslim edileceği belirtilmişti.

Eşine uyguladığı şiddet nedeniyle tutuklanan Ramazan M'nin, yargılandığı davada Tuba M'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 3 gün önce tahliye edildiği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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