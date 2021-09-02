Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli tutuklandı

Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da, eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

Konya'da, eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'ndeki bir market önünde, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Gülnar N'yi (29) bıçakla ağır yaralayan Afganistan uyruklu Faiz Mohammed N'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'ndeki bir market önünde dün yaşanan olayda, Afganistan uyruklu Faiz Mohammed N, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Gülnar N. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli koca ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Marcao Mesut Özil Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 09:23:28. #1.14#

title