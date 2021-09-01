Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli yakalandı
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Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli yakalandı

Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afgan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da eşini bıçakla ağır yaralayan Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'ndeki bir market önünde, Afganistan uyruklu Faiz Mohammed N. (43) kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Gülnar N. (29) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faiz Mohammed N, bıçakla eşini karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Faiz Mohammed N'yi olay yerinde yakaladı.

Emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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