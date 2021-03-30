Konya'da, eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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Konya'da, eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da, eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Bekir Erkol, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Tuba Erkol'un annesi Behiye ve babası Mustafa Ceran ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Maktul Erkol'un yakınları, şikayetçi oldukları sanığın, "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı, mütalaasında, sanık Erkol'un "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Taraflar arasında uzun süredir geçimsizlik yaşandığı belirtilen mütalaada, sanığın 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü maktulün yaşadığı eve gittiği, aralarında çıkan tartışma sonra maktulü 46 kez bıçakladığı tespitleri yer aldı.

Maktul Tuba Erkol, "ayrılmak istediği için" öldürülmüş

46 bıçak darbesinden 14'ünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu bilgisine yer verilen mütalaada, sanığın maktulün bir başkasıyla görüştüğüne yönelik iddiasının tanık beyanlarıyla doğrulandığı ancak olay tarihinde sanığın bunu bilmemesi nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması gerektiği ifade edildi.

Mütalaada, "Sanık ile maktul arasında uzun zaman devam eden geçimsizlik, boşanma davası açılması ve vazgeçilmesi, maktulün şiddete maruz kalması olaylarının, maktul ile H.K. arasındaki arkadaşlıktan çok önce olduğu, maktulün sanık tarafından öldürülmesinin gerçek sebebinin maktulün sanıktan ısrarla ayrılmak istemesi olduğu, dolayısıyla sanık lehine haksız tahrik oluşturabilecek bir eylem bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Önceki beyanlarını tekrarlayan sanık Erkol, olay günü evine gittiği eşini öldürme kastı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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