Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasına itiraz

Konya'da 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, yerel mahkeme tarafından "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasına itiraz başvurusu yapıldı.

Konya'da 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, yerel mahkeme tarafından "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasına itiraz başvurusu yapıldı.

Maktulün ailesinin avukatı Bayram Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel mahkemenin gerekçeli kararını açıkladığını hatırlattı.

Gerekçeli kararda, "Bekir Erkol'un canavarca hisle hareket ettiğini gösterir somut bir delilin olmadığının belirtildiğini" belirten Koyuncu, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürülmesine itiraz etmek için Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurduklarını bildirdi.

Sanığın indirimden yararlanmak için ortaya attığı iddialardan olay tarihinde haberdar olmadığını ileri süren Koyuncu, "haksız tahrik indirimi" uygulanmasının doğru olmadığını savundu.

Koyuncu, "Yerel mahkeme, 'canavarca hisle veya tasarlayarak adam öldürme' hükümlerini uygulamadı, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası hükmüne karar verdi ama haksız tahrik hükümleri ve takdiri nedenlerle sonuç olarak verilen ceza 18 yıl 4 aya düşmüş oldu. Biz de 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasının, usule ve esasa aykırı olduğu gerekçesiyle İstinaf Mahkemesine başvurduk." şeklinde konuştu.

"Bu davada 'haksız tahrik' hükümleri uygulanamaz." diyen Koyuncu, "Çünkü sanığın dayandığı 'haksız tahrik' nedenlerini olay anında bilmediğini söylüyoruz. Aldatma iddiası var ancak öldürme anında bunu bildiğine dair kesin bir delil ortada yok. Öldürme olayı gerçekleştirildikten sonra maalesef 'haksız tahrik' hükümlerinden faydalanabilmek için buna dayanıldı. Biz, sürecin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Olay ve dava süreci

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Erkol hakkında, "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 25 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 3 çocuk annesi eşini öldüren Bekir Erkol'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza, uygulanan "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 18 yıl 4 aya düşürülmüştü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin