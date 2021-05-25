Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası
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Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası

Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza, uygulanan "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 18 yıl 4 aya düşürüldü.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Erkol ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Bekir Erkol'un yakınları, şikayetçi oldukları sanığın, "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Önceki beyanlarını tekrarlayan sanık Erkol, olay günü evine gittiği eşini öldürme kastı olmadığını öne sürerek pişman olduğunu ifade etti.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanık Erkol'un "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Taraflar arasında uzun süredir geçimsizlik yaşandığı belirtilen mütalaada, sanığın 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü maktulün yaşadığı eve gittiği, aralarında çıkan tartışma sonra maktulü 46 kez bıçakladığı tespitleri de yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürülmesine karar verdi.

Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Erkol hakkında, "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası - Haberler
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