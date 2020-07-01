Konya'da erken dönem lavanta hasadı başladı
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Konya'da erken dönem lavanta hasadı başladı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, çiftçilerin buğday, arpa, yonca gibi ürünlere alternatif olarak tercih etmeye başladığı lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı.

Konya'da erken dönem lavanta hasadı başladı
01.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:44

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, çiftçilerin buğday, arpa, yonca gibi ürünlere alternatif olarak tercih etmeye başladığı lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı.

Tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanılan, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen erken dönem lavanta bahçelerinde hasat başladı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Konya Ovası'nda çiftçilere ek katkı sağlayan lavanta bahçeleri, güzel kokusunun yanı sıra mor rengiyle de görsel bir şölen sunuyor.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında mor güzelliği görmek isteyen yerli ve yabancı turistler de tarlaları ziyaret ediyor.

İlçede yaşayan 56 yaşındaki çiftçi Abdulkadir Susam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır lavanta ekimi yaptığını belirtti.

"Seneye çok daha fazla bir alanda ekim yapmak istiyorum"

Lavantanın, buğday ve arpaya göre dönümden daha çok kazandırdığını ifade eden Susam, şunları kaydetti:

"Kooperatif başkanının önerisiyle lavanta ekmeye başladım. Kooperatif başkanımız, 'Lavantada, arpa ve buğdaydan aldığının en az 5 katını alacaksın.' dedi. Bunun üzerine ben de ekimine başladım. Fazlasını da kazandım. Allah'a çok şükür ikinci yılda verim almaya başladık. Bu yıl üçüncü hasadımızı yapıyoruz. Kasım ayında tohumlarını atıyoruz. Bahar aylarında da yabani otlardan arındırıyoruz ve ortaya sağlıklı ürün çıkmasını sağlıyoruz. Yapabilirsem eğer, seneye çok daha fazla bir alanda ekim yapmak istiyorum."

Susam, birçok kişinin tarlasına gelerek fotoğraf çektirmesinden de mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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