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Erkek cesedi bulundu

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

İSTANBUL (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Konya- İstanbul kara yolu Dokuz Mahallesi yol ayrımında hayvanlarını otlatan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Erkek cesedi bulundu

Erkek cesedi bulundu

Erkek cesedi bulundu

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AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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