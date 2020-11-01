Konya'da erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da erkek cesedi bulundu

01.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:02
Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yakınlarında erkek cesedi görenler, polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başı kesilmiş cesedin akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Sömek'e (56) ait olduğunu belirledi. Kesik baş lisenin bahçesinde bulundu.

Sömek'in cesedi morga kaldırılırken, kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şizofreni hastası olduğu belirlenen katil zanlısı Mücahit M'yi (41) Yalıhüyük ilçesinde yakaladı.Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etti.

Mücahit M., mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek isimli şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Yanımda bulunan bıçakla onu öldürdüm." diye ifade verdi.

Katil zanlını Mücahit M, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

İlgili Haberler

Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu
Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu
BAĞCILAR'DA BOŞ ARSADA BAŞINDAN VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU
BAĞCILAR'DA BOŞ ARSADA BAŞINDAN VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU
Erkek cesedi bulundu
Erkek cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi. - Haberlerİsrail'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - HaberlerFLAŞ - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi - HaberlerBakan Kurum: "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak." - HaberlerSon dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. - HaberlerSon dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları... - HaberlerSelahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir - HaberlerSon dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı - HaberlerSon dakika haberi | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - HaberlerRıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi - HaberlerDamat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada - Haber2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay - Ekonomi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Enes Batur Hande Demir Gökhan Alkan Yonca Evcimik
Spor Babel Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek
Daha Fazla İzmir Göçük Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da erkek cesedi bulundu - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 19:08:56. #1.15#
title