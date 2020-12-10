Konya'da engelliler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Konya'da engelliler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

10.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:24
Konya'da engelliler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Konya'da engelliler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konya'da engelliler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'nde bir araya gelen engelliler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Bedensel engelli Hamza Çalışkan, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Yürüme engelli Şaban Özkara, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde de Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

Özkara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının engellilerin hayatını da son derece olumsuz etkilediğini belirterek, "Yaşadığımız sıkıntılı yılı ve fedakar sağlıkçıları çok iyi anlattığını düşündüğüm için 'Koronavirüsle zorlu mücadele' isimli fotoğrafa oy verdim. Sağlıkçıların hakkını ödeyemeyiz." dedi.

Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde de Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Mıhçı, bunları çeken foto muhabirlerini ve seçkide emeği geçen AA ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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