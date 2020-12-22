Konya'da engelli vatandaşların elkartları evlerine ücretsiz teslim ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları pandemi döneminde olası risklerden korumak amacıyla internet üzerinden başvuru yapmaları durumunda kendilerinden kart ücreti ve kargo ücreti almadan elkartlarını teslim ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca toplu ulaşım kart sistemlerinin Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar Sistemi (HES) ile entegre edilmesi ve vatandaşların toplu ulaşım araçlarına binişi esnasında HES kodlarının sorgulanması gerekiyor. Daha önce kamuoyuna duyurusunu yaparak Elkart Sistemi ile HES sistemi arasında entegrasyon işlemlerini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, HES kodu eşleştirilmemiş ya da izolasyon sürecindeki vatandaşlara ait elkartları geçici olarak kullanım dışı bırakmaya başladı. Bu çalışmalar çerçevesinde biniş esnasında HES sorgulaması yapılabilmesi için yüzde 40 ve daha fazla oranda engelli olan vatandaşların da elkart almaları gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemeleri gereği engelli vatandaşların elkart alma işlemleri için beyan ettikleri raporların Sağlık Bakanlığına ait sistem üzerinden kontrol edilerek doğrulanan raporlarla işlem yapılıyor. Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden doğrulanan ancak tarihi geçmiş olan raporlar da geçici süreyle kabul edilerek vatandaşların işlemleri tamamlanıyor. Elkart almak isteyen engelli vatandaşlar, elkart ofislerine gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden müracaatlarını yaparak kartlarını adreslerinde teslim alabiliyor.

Ücretsiz teslim

Konya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları pandemi döneminde olası risklerden korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden bu yana, internet üzerinden başvuru yapmaları durumunda kendilerinden kart ücreti ve kargo ücreti almıyor. Yüzde 40 ve daha yüksek oranda engelli olan vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden internet üzerinden elkart müracaatı yapabiliyor ve elkartlarını adreslerinde teslim alabiliyor. Normal elkart almak isteyen vatandaşlar da online elkart başvurusu yaparak adresine teslim alabiliyor. Online elkart başvuruları www.konya.bel.tr sayfasının elkart bölümünden yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesine kurulan Engelli Destek Merkezi (ENDEM)'nde Konya'da yaşayan engelli vatandaşları bir çatı altında toplayarak daha hızlı ve doğru iletişim içinde olunması için çalışmalar yürütüyor. Engelli vatandaşlar, Engelli Destek Merkezi'ne kayıt yaptırmak için "endem.konya.bel.tr" adresinde bulunan formu doldurarak değişen bilgilerini güncelleyebiliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Taner Aydın