Konya'da engelli destek merkezi kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da engelli destek merkezi kuruldu

13.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:16
Konya'da engelli destek merkezi kuruldu

Konya'da kurulan Engelli Destek Merkezi, şehirde yaşayan engellileri bir çatı altında toplayarak, belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin hizmet verecek.

Konya'da kurulan Engelli Destek Merkezi, şehirde yaşayan engellileri bir çatı altında toplayarak, belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, engellilere daha etkin ve verimli hizmet verebilmek için Engelli Destek Merkezini (ENDEM) hizmete sundu. Engellilerin her zaman yanında yer alan ve onların hayatını kolaylaştırmaya büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak Konya'da engelsiz bir yaşamı inşa etmek amacıyla örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan ENDEM, Konya'da ikamet eden engelli vatandaşları bir çatı altında toplayarak onlarla daha yakın ilişki kurmayı, şehrin engelli sosyal doku haritasını oluşturarak ihtiyaçları daha hızlı şekilde belirlemeyi amaçlıyor. ENDEM'e kayıt yaptıranlarla daha hızlı ve doğru iletişim içinde olunması hedeflenirken ayrıca KOSKİ su indirimi ve toplu ulaşım hizmetleri gibi güncellenmesi gereken hizmetler de bu merkez tarafından takip edilecek. Engelli Destek Merkezine kayıt yaptırmak için "endem.konya.bel.tr" adresinde bulunan formun doldurulması, değişen bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Başvuru esnasında, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için hangi hizmetlere ihtiyaçları olduğu da soruluyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı
Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı
- Konya'da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
- Konya'da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
İŞKUR'dan destek alan engelli vatandaş kendi işini kurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Mustafa Sandal Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Okan Buruk Çağdaş Atan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da engelli destek merkezi kuruldu - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:21:57. #1.14#
title