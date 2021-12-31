Emniyet ve jandarmadan helikopterli trafik denetimi

KONYA (AA) - Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yılbaşı tedbirleri kapsamında trafik kazalarının azaltılabilmesi ve önüne geçilebilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.

Bu kapsamda yoğun kullanılan Konya-Afyonkarahisar kara yolunda 16 jandarma görevlisi ve 10 polisin katılımıyla havadan müşterek asayiş ve trafik denetimi icra edildi.

Denetim esnasında yük taşıyan araçlar başta olmak üzere kara yolunda zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketlerde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirildi.

Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem gerçekleştirildi.

Kara yolundaki uygulama noktasında ise ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılarda bulunularak kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı.

Sürücülere hız kurallarına uyulması, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşulmaması konusunda bilgilendirme yapıldı.