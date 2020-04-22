Konya'da emekli polisin para ve cüzdanını gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı Konya'da daha önce evindeki silahını çaldığı emekli polis memurunun bu kez de parası ve cüzdanını gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da daha önce evindeki silahını çaldığı emekli polis memurunun bu kez de parası ve cüzdanını gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir mezarlıkta, emekli polis memuru H.C'nin bir miktar parası, cüzdanı ve ev anahtarlarının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, H.C'nin verdiği ifade doğrultusunda şüphelinin, daha önce de mağdurun evinden silahını çalan Savaş G. (26) olduğunu belirledi. Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde şüpheliyi gözaltına aldı. Savaş G'nin son infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktığı öğrenildi. Kaynak: AA