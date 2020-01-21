Konya'da "Emekli Konakları" sosyalleşme mekanı oluyor

21.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:18

Konya'da emekliler, Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Emekli Konakları"nda sosyalleşiyor.

Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada halkın hizmetine sunulan 22 emekli konağının, ilçede yaşayan emeklilere sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra birçok gezi programı düzenleyerek vatandaşların sosyal yaşamına katkıda bulunduğunu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Emekli konakları ile amacımız emeklilerin yaşam kalitesine bir nebze de olsa katkı sunup daha iyi zaman geçirmelerine destek olmaktır." dediği ifade edildi.

Kılca açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Emekli Konakları'nın hizmeti sadece bununla sınırlı değil elbette. Karatay Belediyesi olarak emekli konaklarımızdan faydalanan tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında birçok etkinlik de yapıyoruz. Gezi programlarımız, birçok kurum ve kuruluşla işbirliğiyle yürüttüğümüz projeler, emeklilerimiz için sağlık taramaları uygulamalarımız gibi daha pek çok hizmetimizle emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karataylı hemşehrilerimiz için çok daha güzel ve önemli projeyle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Hizmet veren Emekli Konakları'nda her gün 750'nin üzerinde emekli ağırlanıyor.

Kaynak: AA