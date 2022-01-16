Konya'da emekli astsubay evinde ölü bulundu
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde emekli astsubay evinde ölü bulundu.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde emekli astsubay evinde ölü bulundu.
Kemaliye Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairede ilçede görevli öğretmen kızıyla yaşayan Cengiz Ergür (68), evde bulunmayan kızının aramalarına cevap vermedi.
Durumdan şüphelenen kızı komşularından yardım istedi. Kapının zilini çalmalarına rağmen cevap alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla girilen dairede Ergür ölü bulundu.
Ergür'ün cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri