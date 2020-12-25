Konya'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı
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Konya'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

25.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:50
Konya'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Merkez Stat Mahallesi Marangozlar Yolu 154082 Sokak'ta, elektrik direği montajı yapan kardeşler Mehmet (25) ve Mustafa Algün (26), elektrik akıma kapıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

El ve ayak parmaklarında yanıklar meydana gelen kardeşler, hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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