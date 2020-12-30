Son dakika haber... Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın öldü
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Son dakika haber... Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın öldü

30.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Hurşit S. (18) idaresindeki 42 KG 566 plakalı minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde yolun karşına geçmek isteyen 56 yaşındaki Songül Satıcı'ya çarptı.

Kazada yaralanan Satıcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hurşit S, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kaçan sürücüyü aracıyla takip etti

Kazanın ardından görgü tanığı bir vatandaş, kaçan sürücüyü aracıyla takip ederek polise bilgi verdi.

Sürücüyü yakalamak için vatandaştan aldığı bilgiyle hareket eden polis, Hurşit S'nin kullandığı aracı Fevziçakmak Mahallesi 10641. Sokak'ta durdurdu.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen Hurşit S, araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Son dakika haber... Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın öldü
Son dakika haber... Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın öldü
Son dakika haber... Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın öldü
Son dakika haber... Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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