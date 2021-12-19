Konya'da eğitime kar engeli (2) - Haberler
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Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 24'E YÜKSELDİ Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Akşehir, Cihanbeyli, Çumra, Kadınhanı ve Taşkent ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilen ilçe sayısı 24'e çıktı.

CİHANBEYLİ, KONYA (DHA) - EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Akşehir, Cihanbeyli, Çumra, Kadınhanı ve Taşkent ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilen ilçe sayısı 24'e çıktı. Kar yağışının bugün akşam saatlerinde yeniden etkisi artırması üzerine Mevlana Müzesi'nin önüne gelenler fotoğraf çektirdiler. ?


Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

Konya'da eğitime kar engeli (2)

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