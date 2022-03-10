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Konya'da eğitime kar engeli

AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Konya'da eğitime kar engeli

Konya'nın 14 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın 14 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.

İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Hüyük, Taşkent, Yalıhüyük, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak, Kadınhanı ve Güneysınır'da bugün, Seydişehir'de ise bugün ve yarın tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Seydişehir, Hisarcık, Konya, kar, Güncel, Haberler

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