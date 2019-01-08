Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerindeki okullarda 8 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

Öte yandan Hadim ve Taşkent ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verilecek.

Kaynak: AA