Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı, tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, kenevir tohumu, Hint keneviri, sentetik kannabinoid ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay