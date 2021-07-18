Konya'da Düzenlenen Ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası Sona Erdi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvası tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvası tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada 64 takım mücadele etti.

9 gün süren turnuvada rakiplerini yenerek final maçında da Escobar Takımı ile karşılaşan Kalkangücü Takımı rakibine setlerde 2-0 üstünlük sağlayarak şampiyonluğu kazanan taraf oldu. Spor Konya YouTube kanalında canlı yayınlanan turnuvaya, hem ekrandan hem de tribünden sporseverler büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: Habermetre