Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından dört yılda bir organize edilen salgın nedeniyle ertelenen 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 2022 yılında 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından dört yılda bir organize edilen salgın nedeniyle ertelenen 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 2022 yılında 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, oyunlar için şehir genelindeki elektronik bilgilendirme ekranlarında geri sayım sayacı yayınlamaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyunların kentte bu zamana kadar düzenlenmiş en büyük organizasyon olacağını belirtti.

Normal şartlarda bu yaz başlaması gereken, ancak salgın nedeniyle 2022 yılı Ağustos ayına ertelenen oyunlar için 365 gün kaldığını vurgulayan Altay, "Sabırsızlıkla ve heyecanla oyunların başlamasını bekliyoruz. Altyapımızla ve tesislerimizle organizasyona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 1 yıl sonra tüm dünya hoşgörü ve kardeşliğin şehri Konya'nın muhteşem misafirperverliğini daha yakından görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, 56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımı ile 10 gün sürecek oyunların, İslam dünyasının en kapsamlı ve en büyük organizasyonu olarak kabul edildiğini anımsatarak, "İslam ülkeleri arasında kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etme adına bu organizasyonun önemi çok büyük. Oyunların ülkemize ve şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na tekrar şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'nın uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışık bir şehir olduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Sabırsızlıkla ve heyecanla oyunların başlamasını bekliyoruz. Altyapımızla, mevcut ve inşası devam eden tesislerimizle organizasyona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 1 yıl sonra tüm dünya hoşgörü ve kardeşliğin şehri Konya'nın muhteşem misafirperverliğini daha yakından görmüş olacak. Beşincisi şehrimizde düzenlenecek bu önemli organizasyonun hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı