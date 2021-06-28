Konya'da düşmek üzere olan engelli vatandaşı polis ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da düşmek üzere olan engelli vatandaşı polis ekipleri kurtardı

Konya'da düşmek üzere olan engelli vatandaşı polis ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıktığı balkonda düşme tehlikesi geçiren engelli vatandaş, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıktığı balkonda düşme tehlikesi geçiren engelli vatandaş, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ali Aksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden engelli vatandaşın, balkonun demir korkuluklarından düşmek üzere olduğunu gören vatandaşlar, polis bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın alt balkon korkuluklarından engelli vatandaşın bulunduğu balkona tırmandı. Polis, daha sonra düşmek üzere olan engelli vatandaşı, balkonun içine aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da düşmek üzere olan engelli vatandaşı polis ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:42:33. #1.16#

title