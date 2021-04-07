Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu
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Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Şehit pilot Burak Genççelebi'nin İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.

Olay yerinde görevlilerin incelemeleri devam ediyor. - KONYA

Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu
Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu
Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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