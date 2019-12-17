Konya'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
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Konya'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

17.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:46
Konya'da

'nın ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Ömer yönetimindeki 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan Kayapınar, otomobiliyle görevli trafik polisi Atilla Aras'a çarptı.

Yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanan sürücü Kayapınar, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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