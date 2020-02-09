Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu

09.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:04

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Beyşehir'de uygulama noktasından kaçan bir araç takibe alındı.

Polis, kaçan aracı kısa süre sonra yakaladı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada sürücünün polisten kaçarken araçtan attığı tespit edilen 7 ruhsatsız tabanca ise bulundu.

Öte yandan Isparta-Konya karayolunun Akyokuş mevkisinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjör bulundu.

Araç sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA