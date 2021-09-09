Konya'da drift yapan sürücüye 12 bin lira para cezası kesildi

Konya'nın Kulu ilçesinde kavşakta drift atan sürücüye yaklaşık 12 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine ve aracına el konuldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde kavşakta drift atan sürücüye yaklaşık 12 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine ve aracına el konuldu.

Olay, Kulu ilçesi Konya Ankara karayolu Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta 06 CGK 014 plakalı BMW marka otomobilin drift attığı ve 2 aracı tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda drift atan araç kavşak yakınlarında durduruldu. İncelemeler sonucunda 22 yaşındaki sürücü T.K.'ye otomobille drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi 11 ayrı maddeden yaklaşık 12 bin lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, sürücü T.K.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, araç ise 2 ay süreyle emniyet otoparkına çekildi. Gözaltına alınan sürücü de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı