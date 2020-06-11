Konya'da "drift" anı polis kamerasınca kaydedilen sürücüye 7 bin 354 lira ceza
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Konya'da "drift" anı polis kamerasınca kaydedilen sürücüye 7 bin 354 lira ceza

Konya'da "drift" yaptığı sırada polis kamerasınca kaydedilen ve "dur" ihtarına uymayan sürücüye 7 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da
11.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:26

Konya'da "drift" yaptığı sırada polis kamerasınca kaydedilen ve "dur" ihtarına uymayan sürücüye 7 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki ada etrafında drift yapan otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü M.T'ye, toplam 7 bin 354 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan ve hakkında adli işlem başlatılan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.

Drift ve kovalamaca anları polis kamerasınca kaydedilen M.T, "Araba 6 aydır sanayideydi. Onun heyecanı ile çıktım dolanmaya. Debriyajını ayarlayamadım, araba kaymaya başladı. Bu olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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