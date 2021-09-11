Dört mahalleyi besleyen tatlı su kaynağı Akpınar kurudu

Konya'nın Akşehir ilçesi Gözpınarı Mahallesi'ndeki uzun yıllardır akan tatlı su kaynağı Akpınar, kurudu.

Konya Kapalı Havzası'nda son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yer altı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklık sonucu bölgede su kaynaklarında sıkıntı yaşanıyor.

Türkiye'nin en büyük gölleri arasında yer alan Akşehir Gölü'nü besleyen Gözpınarı Mahallesi'ndeki su kaynağı Akpınar da tamamen kurudu.

Mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki tepelik alanın yamacından kaynayan Akpınar, aktığı yerde bahçeleri ve dört mahallenin su ihtiyacını karşılıyordu.

Yüzlerce yıldır suyu eksilmeyen pınarın kuruması, mahalle sakinlerini de derinden etkiliyor.

Mahallelerde yaşanan su problemini çözmek için Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışma yürütüyor.

Akşehir Gölü'nü besleyen pınarlar da kurudu

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine, son dönemde su kaynaklarının üzerinde iklimsel değişikliğin olumsuz etkilerinin sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Ülke genelinde görülen kuraklığın Konya'da da yoğun şekilde hissedildiğini dile getiren Nalbantçılar, şunları kaydetti:

"Yeterli yağış alamayan Konya Kapalı Havzası'nda artan sıcaklık, iklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle sulak alanlar da kuruyor. Azalan yağışların pınarları etkilemesi bekleniyordu. Gün geçtikçe pınarlar üzerinde de su azalışını görüyoruz. Pınarlar ile göl ortamları ve yer altı suları birbirini destekler. En acı durum Akşehir Gölü'nün kuruması ve bunun nedeni de etrafındaki pınarların suyunun azalmasıdır. Gözpınarı Mahallesi'nde binlerce yıldır coşkulu akan güçlü su kaynağı Akpınar, bugün maalesef yok. Tarihi ve killi kireç taşı seviyelerinden fışkıran bu kaynağımızda artık su bulunmuyor."

Nalbantçılar, su kaynakları üzerine yürüttükleri çalışma kapsamında, kaynağın olduğu bölgeye gittiğini belirterek, "Kadim kaynağın güçlü suya sahip olduğunu bilerek gittiğimizde böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Son derece üzücü bir görüntüyle karşılaştık." diye konuştu.

Pınar kurudu, su sıkıntısı baş gösterdi

Mahallede yaşayan 76 yaşındaki Eyüp Karabacak da suyun tükendiğini belirterek, "Bu pınar çok güçlü akardı. İçme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılardı. Daha önce kuruduğunu görmedik, duymadık. İçme suyumuzu oradan karşılıyorduk. Akşehir Gölü de bizim pınarımız da kurudu. Köyde sularda da sıkıntı var, zaman zaman kesiliyor. Sondaj yaptılar o da yeterli gelmiyor." dedi.

Suyun kurumasıyla yaşadığı üzüntüyü dile getiren 61 yaşındaki Musa Köse ise suyun çıktığı yerin yeşiliyle bilindiğini, bölge insanının çeşitli aktiviteler için buraya geldiğini aktardı.

"Cenazemizi yıkayacak suyu bile zor tedarik ediyoruz"

Çevredeki köyleri besleyen suyun kuraklığa kurban gittiğine dikkati çeken Köse, "Derin kuyular arttı, bu su çekildi. Köyümüzün suyu bitti. İçme suyumuz dahi kalmadı. Cenazemizi yıkayacak suyu bile zor tedarik ediyoruz. Çok güzel suyu vardı, yazın buz gibi kışın da ılık akardı. Kuru hali üzüyor. Köyümüzde 30'a yakın su kaynağı vardı, hepsi kurudu. Köyde su kalmadı. Akşehir Gölü'ne su da gitmiyor. Yağmur da yağmıyor." ifadelerini kullandı.