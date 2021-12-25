Konya'da dördüncü kattan düşen öğrenci kurtarılamadı - Haberler
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Konya'da dördüncü kattan düşen öğrenci kurtarılamadı

Konya'da dördüncü kattan düşen öğrenci kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, dördüncü katın balkonundan düşen 7. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, dördüncü katın balkonundan düşen 7. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Seydişehir Alaylar 1 Mahallesi Sadi Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evlerinin balkonuna çıkan Azra Nur Erkan (12) dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Azra Nur Erkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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