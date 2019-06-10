Konya'da dolu yağışı etkili oldu

KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.

Konya kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesi, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devan eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA

- Konya