Konya'da dolu yağışı etkili oldu

KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.

Konya kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı ise adeta etrafı beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devam eden yağmur ise bazı sokaklarda sele neden oldu.

Kaynak: DHA