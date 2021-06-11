Dolu ve sağanak etkili oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerine doğru başlayan dolu yerini sağanağa bıraktı.

Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, yollarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri ve yayalar cadde ile sokaklarda zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, vidanjörlerle ev ve iş yerlerindeki suları boşalttı. Ekipler mazgallarda temizlik yaptı, iş makineleriyle yol kenarlarında biriken dolu kürenerek kamyonlara yüklendi.

Esnaf, iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

İlçe merkezinde yağış nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar