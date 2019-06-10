Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Konya'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti. Kısa süreli dolu ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağıştan dolayı araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Kısa sürede şiddetini artıran dolu ve sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar da sığınacak mekan aradı.

Sürücüler, kısa süreli doludan araçlarını kapalı alanlarda koruma altına almaya çalıştı.

Öte yandan, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kentte yağmur şiddetini azaltsa da aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA