Konya'da dolandırıcılık yöntemiyle satılan traktör Suriye sınırındaki köyde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da dolandırıcılık yöntemiyle satılan traktör Suriye sınırındaki köyde bulundu

Konya'da dolandırıcılık yöntemiyle satılan traktör Suriye sınırındaki köyde bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Dolandırıcılık yöntemiyle Konya'dan Şanlıurfa'ya getirilen traktör, jandarma ekiplerince Suriye sınırındaki köyde bulunarak sahibine teslim edildi.

Dolandırıcılık yöntemiyle Konya'dan Şanlıurfa'ya getirilen traktör, jandarma ekiplerince Suriye sınırındaki köyde bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'da yaşayan M.I, yaklaşık 8 ay önce anlaştığı bir kişiye traktörünü sattı. Ancak anlaştıkları kişiden belirlenen sürede parasını alamayan M.I, dolandırıldığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, traktörün Şanlıurfa'ya götürüldüğünü tespit ederek, durumu Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'ne (JASAT) bildirdi.

JASAT ekibi, 2 aylık araştırma sonucunda traktörü, Türkiye-Suriye sınırındaki Suruç ilçesine bağlı kırsal Molla Hamza Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin kullandığını belirledi.

A.G'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, traktörü park edilmiş halde buldu.

Çekiciye yüklenerek Konya'ya gönderilen traktör, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan A.G, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Son dakika haber: Doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının suç dosyası kabarık çıktı
Son dakika haber: Doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının suç dosyası kabarık çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tarkan Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da dolandırıcılık yöntemiyle satılan traktör Suriye sınırındaki köyde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 20:29:02. #1.15#

title